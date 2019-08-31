交通不再大打結 員林外環道員埔路通車

2019-08-31 20:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕台1線彰化段連結台76線快速道路員林交流道口，是東西南北往來車輛必經之地，車流量龐大，每當上下班巔峰期，路口必定大打結，為紓解當地塞車問題，彰化縣政府規劃一條從員林大道往西延伸至台76線埔心交流道的30米聯外道路，全長3公里，總工程8億5000多萬元，經耗時3年施工，今天終於通車，核定命名「員埔路」。

員林市長游振雄說，員埔路開通，可節省北員林地區民眾直上國道15分鐘以上車程時間，未來該道路銜接至137縣道山腳路，民眾上山下海更便利。

為改善北員林地區聯外交通問題，彰化縣政府規劃「台76線埔心交流道至員林30米園道北側延伸至縣道137線道路新闢工程」，分為A、B、C三段規劃，其中，埔心交流道至員林大道五段與惠農路交接口為A段工程，總工程8億5000多萬元，經中央核定後2017年動工，今年6月竣工，今天舉行通車典禮，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄等人到場與會。

這場盛會也聚集在地間宮廟，觀音佛祖、關聖帝君、知府千歲、玄天上帝、福德正神，待王惠美宣布通車後，眾神起駕，沿著新道路遶境祈福，熱鬧非凡。王惠美說，歡喜神明也來逗熱鬧，員埔路通車後，未來從埔心來到員林，就會很方便，期許能帶動南彰化埔心三蜜、員林蜜餞、大村葡萄等當地產業發展。

游振雄說，員林、大村地區人口眾多，走國道多只能往南走台76線銜接，導致交通壅塞，有駕駛為了搶快，發生車禍，員埔路開通後就能紓困不少車潮，而且連接山腳路就更快了，未來民眾不管要去八卦山還是鹿港、芳苑海邊都更便利。

有這條外環道可以節省15分鐘車程！王姓貨運司機說，配合廠商都在員林北區與山腳路一帶，每遇交通尖峰時間，塞在員林交流道就花了不少時間，有了這條路，幾可直達工廠，節省不少時間。

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