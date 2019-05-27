員林掀「拔柱」風波！ 「紅福齊天」白字黑柱毛毛的...

2019-05-27 23:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市近來吹起一場罕見的「拔柱風波」！事件起因於百果山忠烈祠旁一根「紅福齊天柱」，這根上寫滿「福」字的柱子，2年前公所打算立在市區的「三角公園」，不料引發當地居民強力反對，隨即被「移柱」至現址，但如今遊客拾階而上來到忠烈祠，驚見寫滿白色「福」字的黑柱，無不覺得「毛毛的」，也有人覺得會「觸霉頭」，網路民眾發起「拔柱」或「滅柱」行動，但公所表示，接受大家的審美觀，目前暫無「滅柱計畫」。

這根柱子乍看下像黑色大理石，其實只是一個拔地而起的「廣告燈箱」，下方有敏石基座，以鐵架作成骨架，再以塑膠板割字鑲嵌其間，每一面有12個不同字形的「福」字，黑底白字，晚間白字會發出紅光，公所稱為「紅福齊天柱」。

公所2年前用它來提振市區觀光，立於三角公園內，惟才剛完工，附近居民自認「無福消受」，認為它破壞風水、觸霉頭，多人揪團到公所抗議，要求立即拆除。

公所順應民意，展開「移柱行動」，該柱立於人跡罕至的忠烈祠，民眾認為公所「用心良苦」，也覺得「紅福齊天柱」命不該絕，得以在此「安身立命、洪福齊天」。

但這2年還是有少數民眾會爬到這百果山公園的至高點，驚見這根「福」字的柱子，爬山的閒情逸致煙消雲散。

近來有網友把照片po到網路，大部分的民眾均覺不妥，因為「福」字讓人聯想到「棺材」，黑底白色更增添它「神秘感」，讓人不自主會往「殯葬」聯想。

網友普遍認為「很瞎的設計」、「美感有問題」、「是不是日本人的陰謀」等，紛紛要求公所「滅柱」，但也有民眾為公所緩頰說，「滅柱工程」勢必大動干戈，浪費公帑，不如把它當作「照明設備」加以裝飾即可。

公所表示，「紅福齊天柱」當年斥資28萬元，公開招標，作者的設計理念是取「鴻福齊天」的諧音，它在夜裡發出紅光，非常漂亮，立柱係為了提振經濟，讓市區多一個觀光亮點，絕無關「風水」，公所認為，放在忠烈祠並沒有礙著誰，不會有風水問題，公所暫不考慮「滅柱」。

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