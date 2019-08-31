日月潭游泳錦標賽 8男5女國手名單出爐

2019-08-31 11:11

〔記者謝介裕／南投報導〕第5屆日月潭公開水域游泳錦標賽」，今日熱鬧登場，尤以3公里的競賽組最受注目，吸引40位頂尖男女好手一起競泳，同時也是國手選拔賽，男子前8名將取得國手資格；女子則取前5名，成績揭曉，男子組由卓承齊以28分20秒奪冠，女子組則是謝宜臻以31分6秒封后。

此次錦標賽除了競賽組以外，還有挑戰組，且距離從去年的5公里也下修與競賽組一樣，同為3公里，吸引來自智利、美國、德國、捷克、法國、阿根廷、印尼、日本、香港、馬來西亞、中國、紐西蘭、新加坡、南非、以色列等15國1800人參賽。

今日上午8時15分，競賽組選手率先出發後，個個卯勁力求佳績，反觀，5分鐘後，挑戰組選手在朝霧碼頭鳴槍下水後，多半一邊游泳、一邊欣賞湖光山色美景，與競賽組激烈的過程，形成強烈對比。

南投縣副縣長陳正昇指出，此次賽事外國選手及台灣一級國手，齊聚在日月潭「以泳會友」，讓游泳競賽就像奧林匹克運動會般打破種族、民族、國家的界線，以「團結、和平、友誼、進步」為宗旨，通過公平競爭，促進了解，為一個和諧、美好世界共同努力之餘，也達到行銷日月潭觀光及產業的目的。

競賽組成績如下：男子組前8名依序卓承齊、卓沛齊、廖梓丞、曾楷文、林宗葆、楊典恩、蘇柏綸及黃英傑。女子組前3名依序為謝宜臻、詹庭渝、方馨苡、楊郁萱及林璿。

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