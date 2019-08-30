開學日迎新課綱 竹市「積木創意駝螺」翻轉小一新生學習力

2019-08-30 15:24

［記者洪美秀／新竹報導］今天是新竹市國中、小學開學日，市長林智堅到頂埔國小，陪伴「小一新鮮人」展開小學生活，除準備小一新生禮「齒輪及方塊積木組」的積木創意陀螺，更鼓勵學生從玩中學、做中玩，發揮新課綱STEAM精神，讓孩子在動手做的過程中，發揮創造力和想像力。

林智堅今天化身為「小智老師」與可愛的小一新生一起動手完成齒輪積木組裝成陀螺，且與小朋友來場陀螺PK賽，學生的創意和想像力也讓林智堅很讚賞，直說，大兒子去年是小一新生，上學時還掉過幾滴眼淚，對在場小一生表現的創意，都說很勇敢、太棒了。

林智堅說，小一新生大多上半天課，但市府仍會提供免費營養午餐，此外，他也針對小學廁所大多是蹲式廁所，提醒老師們要指導學生正確的如廁方式和清潔習慣，讓小一新生提早適應學校的生活。

林智堅說，今年竹市的小一新生多達6090人，比去年還多，市府送給小一新生的見面禮，也呼應新課綱精神，鼓勵孩子動手作及做中玩，透過創意，啟發孩子的學習力。

市府教育處表示，積木是激發孩子創意的鑰匙，今年贈送小一新生的積木組合，結合新課綱，讓孩子動手玩出STEAM，透過齒輪積木的變化與力量的轉變，理解簡單的機械原理，幼稚園升上小一，是孩子由幼兒蛻變成兒童的一大轉捩點，需要家長的陪伴與支持，也請老師與家長給孩子多些時間調適，讓孩子快樂學習、健康成長。

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