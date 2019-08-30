台南首屆公共工程優質獎 柳營劉啟祥故居等3案獲特優獎

2019-08-30 13:47

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府開辦公共工程優質獎，今年第一屆在2000多件工程中共推薦23件參賽，評比後共計15件得獎，其中工務局「陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區聯外道路新建工程」、都市發展局「台南市海安路（府前路-民族路）暨中正路區域景觀改造工程」及文化局「台南市柳營劉啟祥故居修復工程案」都拿下特優獎。

市長黃偉哲表示，開辦「公共工程優質獎」是為提升市府公共工程品質，改善民眾生活環境，並對得獎單位的努力及貢獻表達肯定與謝意。

首屆公共工程優質獎參選的作品有23件，頒獎典禮在南市府永華市政中心舉行，由副市長許育典頒獎表揚。得獎案件有7件入圍、5件優等以及3件「特優」。

工務局表示，特優的3件工程，分別為工務局「陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區聯外道路新建工程」，落實品質管理，有助於降低環境衝擊、減少後續維管負擔。

都市發展局「台南市海安路（府前路─民族路）暨中正路區域景觀改造工程」，為將商家營業影響降到最小，分三階段施工並適時調整分段施工範圍及完成時間，創造優質綠化成效。

文化局「台南市柳營劉啟祥故居修復工程案」，全程將各項工序細節以圖說完整記錄，有助於文資史料的傳承，並以故事館方式營運，結合在地觀光文化資產。

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