林右昌9月2日成功國小夜跑 沒想到有人當市長的面搶先跑…

2019-08-30 12:56

〔記者俞肇福／基隆報導〕今日是全國國中、小學的開學日，曾經就讀成功國小的基隆市長林右昌一早就回到母校迎接小學弟小學妹，陪伴小一跟幼兒園的新生展開學校的第一天；林右昌9月2日將到成功國小彩虹跑道夜跑，林右昌的小學弟妹今天率先在跑道跑步，小朋友開心地說「成功國小彩虹跑道真美麗，跑起來真舒服」。

成功國小校方規劃掛著蔥、芹菜的「聰勤門」與「智慧鑼」，先由林右昌與成功國小校長陳怡君、家長會會長陳振宏及市議員童子瑋等人帶領小朋友們通過「聰勤門」、並敲響「智慧鑼」，期許新鮮人帶著靈巧聰明的心與勤勞的態度，展開新的學習階段。

接著由成功國小音樂班學生帶來的音樂表演，透過悠揚的樂曲迎接新生進入成功國小大家庭，再來透過kahoot線上快問快答，體驗不同的學習方式，

林右昌指出，他自當選市長以來，除了推動各項建設，也一直設法降低負債，不過對於教育的投資從來都是不遺餘力，希望能減輕家長的學費負擔，他認為對於教育的投資再多都不嫌浪費，因為投資小孩就是投資未來。

最後，在林右昌指揮下，孩子們拿著象徵未來一帆風順的風車，奔馳在學校繽紛的彩虹跑道上，迎向成功國小「健康」、「快樂」、「成功」、「卓越」的學校願景，祝福小朋友們未來六年在成功國小的學習都能順利。

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