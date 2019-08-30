不再是鹽埔最小校！ 屏東仕絨國小學生逆勢成長

2019-08-30 11:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣鹽埔鄉仕絨國小原來學生數不足50人，不但是全鄉6校中最迷你的小學，也面臨併校危機，但近幾年積極發展國際教育、精緻教學等特色，學生數不斷上升，挺過少子化考驗，今天（30日）開學，小一新生達18人，全校學生數突破80，追過2所學校，不再是全鄉最小的國小。

仕絨國小位處偏鄉，101學年度只有48名學生，為協助該校克服困難，103學年度起至106學年度上學期期間，鄉內的大仁科技大學成立「黃道宜幸福獎學金」，捐助全校學生每學期每人3000元學雜費獎助金，同時在老師們認真教學下，學生數增長到66位。

校長林育妃表示，106學年度下學期起雖然沒有獎助金的幫助，但學校極力發展特色並推動國際教育，學生數還是逐年增長，今年108學年度新生多達18位，現全校學生數85位，不再是鹽埔鄉人數最迷你的小學。

今天（30日）開學日，校方舉辦溫馨迎新活動，老師設計了6道關卡，讓新生們透過過拱門、自我介紹、敲鑼打鼓、種盆栽等，期許未來的小學生活，每天都能迎微笑、展自信、樂勤學、現活力、擁智慧、種希望。

小一新生家長陳媽媽說，雖然現在已經沒有獎助金，但學校很有特色，讓女兒來上學很放心，所以還是選擇仕絨國小。

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