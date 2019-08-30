基警總動員 「巴斯光年」騎警來護童

2019-08-30 11:12

〔記者林嘉東／基隆報導〕哇塞，巴斯光年也來護童了！

今天國中、小開學日，為維護校園安全，基隆市警局第一分局出動警察扮成小朋友最愛的迪士尼動畫人物「巴斯光年」護童，效果十足。

漫長暑假結束，今天全國國中、小開學，基隆警方為了維護校園安全，動員派出所警員與校方志工媽媽，在校園周邊交通要道上，疏導車流。

今天上午6點多，基隆市成功國小外出現迪士尼動畫人物「巴斯光年太空騎警」，吸引學童目光，搶著與巴斯光年拍照、合影，現場歡呼聲不斷。

原來巴斯光年太空騎警，是一分局第三組巡官吳秉陽裝扮成學童最喜愛的「巴斯光年太空騎警」。

分局長婁子才強調，學童安全是警察最關切的事，第一分局將全力護童，持續淨化校園周遭治安環境，並與學校合作，至校園實施預防犯罪扎根教育，此外，將加強校園周遭巡邏，避免校園安全出現漏洞，防杜校園危害發生。

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