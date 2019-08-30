機器人陪開學 北市小一新生搶合影

2019-08-30 11:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今日是開學日，也是108新課綱正式上路第一天，教育資源豐沛的台北市小學大力推廣科技教育，添購86吋大型螢幕、光纖網路等設備，訴求智慧教學的北市永安國小在開學日活動，現場提供觸控螢幕平板，還有5台機器人穿梭在場格外吸睛，許多爸媽領著孩子走到機器人旁，人人拿起手機搶拍，成為另類拍照熱點。

永安國小今年開學以活動分成「我展翅我高飛」和「我的未來我決定」為主題，在學校中庭打造一片知識叢林的概念，強調孩子在均等的起跑線，帶著緊張心情入學的一年級新生，在爸媽陪同下專心領聽老師指令，親手按下平板，根據平板顯示指令，走入叢林決定學習方向。

不過，現場5台可愛的機器人反倒成了關注焦點，新生圍繞在旁與機器人互動，爸媽則在旁邊不斷用手機拍照。林姓家長說，機器人可以吸引小孩子注意力，運用在教學對學習會有幫助，也可以讓孩子比較放輕鬆，但因為不懂108新課綱，有點擔心孩子未來的上課內容。

台北市教育局長曾燦金今早也到校查看了解開學活動，曾燦金致詞表示，今天是108新課綱第一天，新課綱強調素養導向的學習，鼓勵孩子自主學習，爸媽則是學習陪伴者與引導的角色，自動自發是108課綱重要精神，除了知識、技能的養成，最重要是態度，未來學習是主動探索並發現問題、解決問題，慢慢拋棄往過記憶式的學習，迎接108新課綱，台北市學校準備好了。

教育局表示，為向下扎根學生資訊素養，北市率全國之先編纂國小科技領域資訊科技課程綱要，自國小低年級即安排不插電資訊科技課程共12節，中高年級於校訂課程每週至少1節，總計156節資訊科技課程。課程內容編排上，國小重視運算思維養成，輔以圖像化、積木式程式學習，而國中導入生活情境，重視問題解決能力，高中則鼓勵學生學習純文字程式語言。

永安國小開學日活動，現場提供平板讓一年級新生體驗行動學習。（記者蔡亞樺攝）

台北市永安國小開學日活動主題為「Waving Passion, Flying Vision」，強調自我探索的學習。（記者蔡亞樺攝）

永安國小開學日活動，機器人穿梭學校中庭，格外吸睛，一年級新生圍繞在旁，成了拍照熱點。（記者蔡亞樺攝）

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