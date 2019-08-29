八德也要有國民運動中心了 「北景雲計畫」上梁

2019-08-29 19:41

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市政府與軍方協調，以有償方式撥用閒置、總面積約4478坪的八德區北景雲營區，地盡其用，興建包括最受矚目的八德國民運動中心，以及大湳消防分隊、市民活動中心、公托中心、日照中心暨圖書館、停車場等統包工程，投入超過12億，今天舉行上樑典禮，由市長鄭文燦主持，預計明年10月峻工，完工後將充實八德區公共福利建設，有效提升住民生活品質。

鄭文燦說，「北景雲計畫」是桃園市升格後，市府團隊積極與軍方協調、活化多年閒置土地的代表項目之一，為滿足周圍居民的多元需求，特別規劃三大棟建築物，包含7項用途，其中囊括了八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心、公托日照中心、圖書館及地下停車場；並在今年獲得國家卓越建設獎之規劃設計類卓越獎，備受肯定。

「八德國民運動中心」為地下2層、地上5層的建築物，總樓地板面積為26397平方公尺，地下1、2樓為停車場，1樓為室內溫水游泳池、兒童遊戲室、會議室等；2樓為體適能中心、韻律教室、飛輪教室等；3、4樓為綜合球場及行政辦公室；5樓為桌球訓練中心，預估可容納30桌球檯，可做為本市培育選手之訓練基地，球場以側面開口的設計，引進室外自然光線及通風，減少室內封閉感，游泳池的北、東、西側設置綠帶景觀，並使用大面積採光窗，使室內外景觀相互延伸連結。

「廣隆里、大同里及大成里市民活動中心、公托日照中心、圖書館及地下停車場」為地下2層、地上3層的建築物，總樓地板面積5171.75平方公尺，1樓為圖書館、2樓為公托及日照中心、3樓為廣隆里、大同里及大成里市民活動中心，服務範圍從幼兒到銀髮族，提供市民更好的照顧。

「消防局大湳分隊」則為地下2層、地上3層的建築物，總樓地板面積為3773平方公尺，規劃1樓為消防車庫，2樓及3樓為備勤室及辦公室等，可容納高效能的特種車輛，提高救災、救難的品質。

人口數已突破20萬人的八德區，密度是桃市第二高行政區，市府也積極規劃各項公共建設，除了「北景雲計畫」，「桃園市北區青少年活動中心暨停車場統包工程」已施工作業中，另「開瓶計畫」已打通及拓寬八德區忠勇街424巷、龍宮街73巷、茄苳路及成功橋改建等，未來規劃持續打通八德區龍祥街、國光路（和平路991巷）等；而「延平路延伸段至和平路道路新闢工程」執行第一及第二期工程施工，第三期工程則配合捷運三鶯線正規劃中；大湳保一總隊營區將分期分區打造成「大湳森林公園」；捷運綠線在八德地區規劃辦理設5站，將進入動工程序；相關建設完工後，會大幅提升八德區居民的交通效益及生活品質。

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