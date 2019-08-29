會勘西濱公路 蔡其昌爭設自行車道

2019-08-29 17:01

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天邀交通部公路總局交通管理組副組長姜宇峰等會勘西濱公路大安段，爭取在慢車道施設自行車專用道；公路總局允諾將在2週內提出相關施設辦法，自行車專用道可望年底前完工。

蔡其昌表示，其10年來積極推動海線觀光，台中海線現在有可以購物的三井OUTLET，梧棲漁港也將設置海洋生態館及綠能電力博物館，往南則有高美濕地、往北有龜殼生態園區、媽祖園區、松柏港及大安濱海樂園，旅遊資源非常豐富，希望透過自行車道的串聯，蛻變成更棒的海線觀光新廊帶。

蔡其昌說，體育署、交通部不斷投入台灣自行車運動及路網的興建，而自行車道必須有一定規模及量體的串連，才能有效發揮作用，建議公路總局在不影響交通安全的前提下進行評估，希望能在西濱公路慢車道施設自行車專用道，順利連結台中海線自行車路網，讓海線自行車能夠暢行無阻。

市議員施志昌指出，期待海線自行車道能串連大甲、大安、清水觀光景點，其中最困難的一段便是如何橫跨大甲溪、大安溪；海線每一景點都是珍珠，若自行車道規劃完善，便可串連成非常好的珍珠項鍊，將繼續努力穿針引線。

台中市濱海自行車道由中央及地方共同打造，蔡其昌要求中央應配合台中市政府推動藍帶海岸計畫，藉由自行車道串連打造濱海低碳休閒及觀光遊憩廊道，因大安串聯大甲及清水，橫跨大甲溪及大安溪，騎乘自行車道無法順暢串聯，須藉台3線連結，西濱公路擁有雙向2線道及寬敞的2線機車道，建議在機車道評估設置自行車專用道，嘉惠自行車族，同時推動海線自行車觀光休閒的運動。

交通部公路總局同意在2週內提出相關施設辦法，若交通安全無虞，自行車專用道可望年底誕生。

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