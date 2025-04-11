台灣最古老人類化石「澎湖原人」解密 證實是丹尼索瓦人男性

台灣最古老人類化石「澎湖原人」身分解密了，科博館攜跨國團隊證實是丹尼索瓦人 。（圖：科博館提供）

2025/04/11 15:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立自然科學博物館館藏「澎湖原人下顎骨化石」，來自台灣海峽澎湖水道，年代距今約19-13萬或7-1萬年前，是目前台灣具有直立人特徵的最古老人類化石，科博館研究員張鈞翔攜國際團隊解密身分，屬於「丹尼索瓦人男性個體」。

科博館指出，丹尼索瓦人約生活於距今約38萬至5萬年前，研究首度證實丹尼索瓦人曾分布至台灣，揭示亞洲古人類演化與遷徙歷程的複雜性，研究今日在國際頂尖期刊《Science》正式發表。

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科博館館藏澎湖原人下顎骨化石多年前是漁民在台灣海峽澎湖水道撈起，張鈞翔指出，推測化石年代距今約在19-13萬或7-1萬年，是具有直立人特徵的台灣最古老人類化石，考量古蛋白質卻仍可能殘存，並可用於相對準確地鑑定化石的分類及其來源，為進一步解密「澎湖原人」，他與研究團隊成員日本東京大學教授海部陽介，攜帶澎湖原人下顎骨化石遠赴丹麥哥本哈根大學人類遺傳實驗室尋求合作，終於解密。

張鈞翔說，透過「古蛋白質序列分析」，研究團隊從澎湖原人下顎骨化石（下稱澎湖原人）與牙齒中的51種「內源性蛋白」，獲得 4241 條氨基酸序列，發現其中2個氨基酸殘基為丹尼索瓦人特有，根據這些蛋白質序列構建的系統發生樹（phylogenetic tree）顯示，澎湖原人與已知的丹尼索瓦人屬於同一類群。

張鈞翔說，團隊另在澎湖原人的牙齒中也提取到「男性特有的Y 型齒釉蛋白」，確定了館藏澎湖原人化石是男性個體；在形態上，澎湖原人所代表的丹尼索瓦人在牙齒與下顎骨比起尼安德塔人和智人更加粗壯，這說明在人類（Homo）這個類群具有不同的演化方向。

張鈞翔指出，丹尼索瓦人約生活於距今約38萬至5萬年前，是已滅絕的古人類族群，與尼安德塔人為近親，兩者約在40萬年前從共同祖先分化；目前已發現的丹尼索瓦人遺骸極為有限，包括指骨、牙齒、顱骨碎片等。

張鈞翔說， 過去丹尼索瓦人化石僅在亞洲北部西伯利亞與西藏被發現，基因組研究雖曾推測丹尼索瓦人與智人的基因交流可能發生在東南亞，但過去未曾有研究證實，澎湖原人身分解密直接證實了丹尼索瓦人曾分布至台灣。

科博館考量研究別具意義，將在5月22日科博館第一微型特展室《丹尼索瓦人到台灣》特展，特別展出澎湖原人下顎骨化石，歡迎民眾前來親睹台灣最古老的人類化石。

台灣最古老人類化石「澎湖原人」身分解密了，科博館研究員張鈞翔攜跨國團隊證實是丹尼索瓦人 。（圖：科博館提供）

台灣最古老人類化石「澎湖原人」身分解密了，科博館攜跨國團隊證實是丹尼索瓦人 。（圖：科博館提供）

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