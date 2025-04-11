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    你一定看過這照片！高價賣給微軟當桌布 攝影師心中有遺憾

    只要有使用過電腦Windows XP系統的人，一定看過一張藍天、白雲、綠地組合而成的照片。（擷取自windows）

    只要有使用過電腦Windows XP系統的人，一定看過一張藍天、白雲、綠地組合而成的照片。（擷取自windows）

    2025/04/11 15:44

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕只要有使用過電腦Windows XP系統的人，一定看過一張藍天、白雲、綠地組合而成的照片。這張照片是由《國家地理雜誌》前攝影師歐里爾（Charles O’Rear）拍下，並賣給微軟後被作為桌布使用的照片。儘管這張照片賣出了超過10萬美元的高價，不過歐里爾一直有遺憾，就是當時沒談成版稅分潤的形式賣給微軟。

    綜合媒體報導，時間回到1996年，歐里爾開車去找妻子的路上，突然看到這片藍天白雲綠地構成的畫面。看到這幕絕美景色，他於是靠邊停車，快門聲下，將這幅美景永遠保存在底片之中。

    歐里爾後來把這張照片《Bliss》交給西光圖片社（Westlight），最後被微軟以超過10萬美元的價格買下，並用在Windows XP系統，以電腦開機的預設桌布廣為人知。

    儘管賣出一個好價錢，不過歐里爾表示他一直遺憾沒能在當時爭取更好的價格。他說，如果知道這張照片最後會被廣泛運用，被裝在家家戶戶的電腦中，他應該要求每當該照片被使用時，就收取幾分錢的版稅，「那將會是個很棒的交易」。

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