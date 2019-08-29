補習班無預警倒閉頻傳 消保官：注意履約保證

2019-08-29 16:53

〔記者林家宇／台北報導〕近年屢傳連鎖補習班經營不善，突然倒閉，學員求償無門。台北市消保官會同教育局，查核轄內910家業者在契約簽訂、履約保證機制上是否合格，初檢發現有271家不符規定，後經複檢雖全數通過，消保官仍提醒消費者，若是1次繳納2個月以上學費，業者須提供履約保證並載名在契約上，月繳才無須提供。

法務局主任消保官楊麗萍指出，今年至8月15日止，就契約規範查核910家補習班業者，發現271家不符規定，其中，104家未提供履約保證，為違規最大宗；消費爭議則以電腦、美語類為主，原因包括話術行銷、無契約審閱期及突然歇業倒閉等，總計有227件消費申訴，以「ANL艾而歐語」無預警倒閉衍生的消費糾紛13件最多。

教育局終身教育科股長楊鎮鴻指出，除按月收取學費者，補習班業者應就「信託」、「金融機構」、「同業自組品保協會」或「其它教育部專案同意之方式」四選一，提供履約保證。據統計，42％業者選擇聯合連帶保證協定、8.2％採履約保證險、1.4％由銀行提供履約保證，其餘47.2％採按月收費。

至於消費者最關心的退費問題，楊鎮鴻提醒，依今年4月實施的「台北市短期補習班管理規則」，開課前2個月申請退費，業者須退款95％；2個月內至開課前，退款90％，且若為上述情況，業者持留的金額若超過1000元，多出的部分仍須退還（意即業者最多僅能收1000元）。此外，若上了第一堂課便申請退費，須退70％；課程未到3分之1退50％，但若已上了3分之1的課程，業者可不予退費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法