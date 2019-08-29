大巨蛋模擬當機 遠雄竟推給上屆都審會

2019-08-29 14:53

〔記者郭安家／台北報導〕大巨蛋遲遲無法過台北市都市設計審議委員會，台北市政府不續聘「嚴審派」委員，新屆委員今續審，針對大巨蛋6種逃生情境模式，遠雄以「building EXODUS v 6.3」軟體模擬；但遠雄卻在都審會簡報指出，其中2種「最差模式」跑到當機，還推給上屆都審會要求錯誤參數，惹現場論戰。都發局長黃景茂裁示，將由市府跟軟體公司確認，且營運前需作壓力測試，擇日續審。

遠雄依上屆都審會要求，人員避難人數以每秒步行1.2公尺、及每秒0.6公尺，分別模擬國際慣例（即程式預設避難模式）、最佳情境、最差情境3種參數，共6種模擬參數。其中國際慣例、最佳情境參數，在不同步行速度，可在8分鐘內離開座位席、15分鐘離開場館，而避難人數全數離開基地則要43分至57分；但最差模式跑到當機。

遠雄代表表示，就是參數錯誤才當機，並指這只是做研究用，不要再執著參數，因實際上跑出來結果一樣，「那我們到底是在調整參數是在做什麼？」不要再執著情境、參數調整，人口、出口、樓梯這些還是關鍵。但擔任大巨蛋設計監造人的建築師羅興華認為，情境再差都跑得出來，只是時間長或短的差別而已。

但委員江世雄說，最差情境本來就要最佳情境比較，因答案就是中間值；與會的議員林亮君也說，模擬最差模式，才能接近真實狀況。

但北市府特聘的電腦模擬諮詢委員許宗熙卻說，上屆都審會給的參數條件很衝突，既然總容留人數降下來，怎會擁擠？並質疑是想要看到什麼結果，才設定這種極端參數？

此言立刻引發議員簡舒培立酸說，乾脆不要審，直接過關就好了！議員邱威傑也說，立刻推翻上次結果，不免擔心中間有政治影響，希望尊重上一屆委員提出的情境參數。

另外遠雄規劃，大巨蛋若辦宗教法會、企業活動會有57輛大客車停車問題，都委會則規劃在松菸文創園區北側停車為原則，而後續2萬人以上活動，則於每次活動提出交通維持計畫，由交通局審查；黃景茂將拍板通過此決議時，在地新仁里里長吳建德立刻嗆官員，直接跳到下一個議題，影響公開透明；導致雙方口角，市府駐警隊甚至到場。

黃景茂最後裁示，針對捷運疏散問題，未來交通局、捷運局需與里長討論；另外，未來將由市府行文軟體單位詢問當機問題，且遠雄須於營運前針對擁塞處做壓力測試，並邀請上一屆「嚴審派」委員王价巨開會前會，徵詢意見。

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