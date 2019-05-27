柯市府突通知3天後審大巨蛋 議員爆：遠雄沒交資料

2019-05-27 18:19

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會報告追加預算，但台北市議員邱威傑質詢揭露，他今天中午才得知本周四（30日）要開台北市都市設計審議委員會審大巨蛋案，不到3天時間通知，令他無法到場旁聽，當天有其他要事的里長也很震驚，反觀過去2周通知開會；此外，遠雄迄今仍不依先前會議結論交防災疏散模擬，不知道為何還要開這個會？

對此，柯文哲回應，不會去刁難，也不會放水，「遠雄要很認真來考試，他不認真考試，他不會過，哪我也沒辦法」；對於邱威傑質疑開會倉促令人無法參加，柯用一貫口吻回說「它有網路直播，沒有去，也會有錄影」。

邱威傑立刻回說，督審委員每個人立場不同，有人比較嚴、有人可能比較鬆，如果關心的市議員跟市民長期不在現場，支持這些嚴審委員，很可能不知不覺隨著大家覺得趕快過一過就好的氣氛，可能就輕鬆過關了，這不是看看直播可以解決。

邱威傑指出，週四都審會不僅通知倉促；此外，關心此事的議員無法取得都審光碟，他只能從網路拼湊出大概，包括今年一月520次都審會已要求遠雄以「人員疏散步行速度每秒0.6公尺」重新模擬，但在周四522次會議遠雄仍交不出模擬，並表示窒礙難行，不知道為何還要開這個會？

另外，邱威傑還說，都審委員521次會議已說，模擬疏散影片不可以剪輯，要看完整狀況，遠雄應分別交出50分鐘、44分鐘影片，但也只給8分鐘、9分鐘剪輯版，畫面中人數變少時就快速剪輯；最後，台北市政府5月9日已要求，模擬須加上消防隊進入園區時是否影響疏散人員，但這時間點，報告不充分可能會流會，到底有什麼意義開會？

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