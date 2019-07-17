柯市府同意大巨蛋增工項 說好的「減量方案」夭折

2019-07-17 20:08

〔記者郭安家／台北報導〕台北大巨蛋被勒令停工，目前僅能施作14項公安，遠雄近日向台北市政府發函，要求新增園區一、二樓外牆帷幕，外界質疑變相復工；對此，北市府表示，尊重三大技師公會專業判斷（建議施作）。訴求看似單純，背後卻牽涉到北市府3年前所提大巨蛋「減量方案」，都發局長黃景茂也回應，現階段應該沒有進一步規劃（減量），現在大巨蛋逃生避難電腦模擬最重要。

事實上，柯文哲今年6月24日赴市議會專案報告已「預告」，柯說，「1、2樓是不是可以包起來，專業問題、專業解決，可以找公會來，做一個評審，若認為包起來可以防止鏽蝕；沒有說一定不給它（遠雄）做。」不過，揭露去年11月29日「喬大巨蛋」會議的台北市議員簡舒培，指其實當時北市府高層施壓前都發局長林洲民的內容，即包含1、2樓帷幕。

2016年北市府曾由林洲民、前副市長林欽榮提出大巨蛋「減量方案」，建議大巨蛋園區低樓層移除帷幕外牆，增加逃生梯等防災避難空間，也間接刪減商業面積，之後允許遠雄施作的14項公安工項，同樣未含1、2樓帷幕外牆。

林洲民受訪表示，當年柯文哲主持市政會議通過的「減量方案」很清楚，全園區容留總人數13萬人太多，頂多9萬人，且有必要釋出部分一樓商業空間，作為緩衝地帶，如今台北市都市設計審議委員會的大巨蛋防災避難電腦模擬尚未通過前，都審會相關專業審查結果，勢必影響容留人數及是否增加逃生空間之課題，市府「萬萬不應該核准施作」。

林洲民指，若北市府同意遠雄施作，等於完全不在乎都審會，「這不是帷幕外牆的問題，這是公共安全的問題」，也牽涉到容留人數；市府應發聲明稿，給市民交代，並質疑當時市政會議通過的文件是否應撤銷。

遠雄發言人楊舜欽受訪表示，本來就沒有「砍量體」打算及考量，1、2樓帷幕外牆更不是談判籌碼。他說，今年4月最高行政法院判決，認定公安工項不該在停工範圍，當時排除1、2樓有特別原因，遠雄認為不符合該判決，所以才向市府提出申請施作。

都發局則表示，北市府於7月9日邀三大技師公會討論，認為大巨蛋棟屋頂已完成，外牆如不儘速完成，恐因強風灌入，產生風力上揚效果導致損壞，但是否同意施作，仍待市長室簽准。市府副發言人柯昱安表示，市府原則上尊重公會的專業判斷。黃景茂則說，送到市長室，只是讓市長「了解」。

台北市議員簡舒培批評，北市府形同讓大巨蛋變相復工，而當年的「減量方案」也形同破功，令人擔心未來公安；她認為，目前狀況特殊，此案應該由都審會專業決定，但交到市長室，就是將政治凌駕專業，不免讓人擔心市長下指導棋，影響未來都審專業審查。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法