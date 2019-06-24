方便大巨蛋過關？柯市府都審委員換屆 嚴審的未續聘

2019-06-24 00:34

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲從過去拆蛋立場丕變後，台北市都市設計審議委員會仍有委員嚴審大巨蛋，但近日被議員爆料，柯文哲親信台北捷運公司董事長李文宗，於去年11月29日竟對審查大巨蛋的前都發局長林洲民施壓，還流出「喬巨蛋」音檔；議員近日還發現，6月30日都審委員屆滿，新一屆委員正備取名單出爐，前局長續聘、大巨蛋「嚴審」委員不續聘，新聘委員缺乏防災電腦模擬經驗，質疑「柯文哲想順利讓大巨蛋結案」。

柯文哲周一將赴議會對去年11月29日「喬大巨蛋」會議專案報告，將再度被議員質詢此事。都發局長黃景茂則受訪指，新屆委員名單沒問題，電腦模擬方面的委員；他強調，一般都審沒有電腦模擬，大巨蛋只是一個案，不是為了大巨蛋去續聘委員。

至於是否要「嚴審」委員聘為專案委員？黃回應目前考慮。

都審會審查遠雄所提大巨蛋園區防災疏散電腦模擬、57輛大客車交通計畫等；但電腦模擬僅在初階段，測試人員從建築物內疏散，還未模擬廣場上疏散。「嚴審」委員王价巨日前更不滿，遠雄交剪接版電腦模擬、像「卡通片」，且模擬未考量救護車進場影響動線，模擬軟體還關掉其他情境模式，遠雄也未如委員要求，以人員疏散每秒步行0.6公尺做更嚴謹模擬。

把關大巨蛋的都審會有23位都審委員，其中9位是府內委員，包括身兼都審會主席的都發局長。但議員簡舒培指出，去年11月29日會議，李文宗就要求林洲民協助作遠雄想要的事情，所以林被柯市府拔官，近3次都審，遠雄發現這屆都審委員無法達到他們的想像，而最新一屆都審委員名單，缺乏電腦模擬經驗，還把續聘委員簡歷硬是新增防災專業，卻令人懷疑柯市府要讓大巨蛋結案，降低公安標準。

她說，反觀前交通局長鍾慧瑜仍續聘都審委員，但過去都審會，在地里長聽不下去鍾離譜發言拍桌大罵，批鍾沒站在當地民眾角度思考，大家覺得鍾比較像BOT契約甲方委員，而非北市府都審委員；更何況都審會還未釐清完畢57輛遊覽車對松菸文創園區衝擊。

另外，王价巨受訪說，他有推薦新都審委員，是基於該委員專精都市設計，而非基於了解防災避難的電腦模擬，他並未如黃景茂所宣稱，曾推薦看得動電腦模擬的專家擔任委員。至於簡歷被市府新增防災專業的委員則受訪說，防災模擬，她確實不專精。

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