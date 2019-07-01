大巨蛋違法停工？ 建管處明現勘

2019-07-01 21:29

〔記者郭安家／台北報導〕台北大巨蛋被勒令停工，遠雄只能針對14項公安進行局部施工，但有民眾向媒體爆料，質疑遠雄不把法令放在眼裡，施作非核准項目，工地內疑似裝設冷氣機，台北市政府也配合睜一隻眼閉一隻眼。對此，建管處回應，今下午派員現勘，發現不明槽體，工地人員及遠雄營造提供文件，說明槽體並非新裝設；建管處明將邀集3大專業公會現場確認，如有違法施工將會重罰。

建管處指，今下午派員現場勘查，發現巨蛋棟地下5層設置有不明槽體，詢問工地人員並由遠雄營造檢具文件之照片說明，該儲冰槽於停工前2015年2月2日訂製、該年3月6日裝船，同年9月2日進場後暫置於地下5層；因地下室防洪排水系統工程施作需要，將原占據排水系統工程位置之儲冰槽遷移，因工序問題需將管線先行設置定位，現場管線僅以點焊方式暫時固定。

針對遠雄公司說明事項，建管處將於明日邀集3大專業公會現場確認，如有違法施工情形將依法重罰。建管處說，大巨蛋總樓地板面積達49萬餘平方公尺，受限於建管人力，每日僅能以抽查方式巡查，而全區地下室構造本屬14項安全維護工項之一，故地下室未列入重點巡查範圍；後續將每周至少1天針對地下室範圍加強巡查。

遠雄集團發言人楊舜欽回應，原冰水主機及管線，因為停工皆放置於地下空間，近期因全區防洪排水工程施作，包括地下結構體及排水管線，為了施工動線，必要移動主機及管線到機房就定位，主機與配管是在原設定機房內組裝之後堆置，但並未安裝，因此並沒有施作空調系統。

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