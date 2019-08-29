防治登革熱病媒蚊 專家：花瓶可養魚

2019-08-29 12:30

［記者黃淑莉／雲林報導］疾病管制署統計累計今年全國登革熱確診有402例，其中本土登革熱有75例，境外移入病例有327例創下10年同期最高，防治登革熱疾管署、雲林縣衛生局、環保局及教育處今天到斗南僑真國小巡查校園內、校園旁的空地及菜園積水容器。疾管署人員說，室內盆栽底墊、花瓶容易孳生病媒蚊，建議花瓶中可養魚或經常清洗換水。

疾管署防疫人員仔細巡檢校園各角落可能孳生病媒蚊的地方，包括水溝、花瓶、水池、樹洞及雜物堆，仔細檢查是否有孑孓孳生。

斗南鎮衛生所防疫人員林怡如表示，學校的樹很多，樹洞是天然的積水容器，容易被大家忽略，避免孳生病媒蚊，建議學校可以用天然藻類或泥土填塞，另外學校水溝若沒有覆蓋，落葉堆積也可能造成病媒蚊孳生。

林怡如說，連日降雨許多民眾會在菜園放置容器接雨水，住宅防火巷的雜物堆，這些都是容易被忽視的陽性積水容器，建議清除倒置或加蓋。

疾管署人員指出，室內盆栽底墊、花瓶，也是很容易孳生病媒蚊，建議栽種萬年青等觀賞綠色植物的花瓶，瓶中可養魚或經常清洗換水。

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