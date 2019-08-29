防治登革熱病媒蚊 專家：花瓶可養魚

［記者黃淑莉／雲林報導］疾病管制署統計累計今年全國登革熱確診有402例，其中本土登革熱有75例，境外移入病例有327例創下10年同期最高，防治登革熱疾管署、雲林縣衛生局、環保局及教育處今天到斗南僑真國小巡查校園內、校園旁的空地及菜園積水容器。疾管署人員說，室內盆栽底墊、花瓶容易孳生病媒蚊，建議花瓶中可養魚或經常清洗換水。
疾管署防疫人員仔細巡檢校園各角落可能孳生病媒蚊的地方，包括水溝、花瓶、水池、樹洞及雜物堆，仔細檢查是否有孑孓孳生。
斗南鎮衛生所防疫人員林怡如表示，學校的樹很多，樹洞是天然的積水容器，容易被大家忽略，避免孳生病媒蚊，建議學校可以用天然藻類或泥土填塞，另外學校水溝若沒有覆蓋，落葉堆積也可能造成病媒蚊孳生。
林怡如說，連日降雨許多民眾會在菜園放置容器接雨水，住宅防火巷的雜物堆，這些都是容易被忽視的陽性積水容器，建議清除倒置或加蓋。
疾管署人員指出，室內盆栽底墊、花瓶，也是很容易孳生病媒蚊，建議栽種萬年青等觀賞綠色植物的花瓶，瓶中可養魚或經常清洗換水。
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養綠色植物的花瓶、水瓶要常清洗換水或在瓶內養魚，可避免病媒蚊孳生。（記者黃淑莉攝）
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疾管署、雲林縣衛生局、環保局及教育處等單位聯合到斗南僑真國小巡查病媒蚊孳生源清除情況。（記者黃淑莉攝）
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樹洞是天然積水容器，最容易被民眾忽視。（記者黃淑莉攝）