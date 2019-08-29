下載破億掃描App 驚爆含有木馬病毒

2019-08-29 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕全球下載量破億的知名掃描應用程式「CamScanner Phone PDF Creator」驚爆含有惡意的木馬病毒，網路安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）宣稱，目前在Google平台已下架。

綜合媒體報導，CamScanner是個文件掃描程式，只要拍下文件就能將照片變成文字，還能存成PDF檔分享，號稱在全球用戶破億，也曾被「時代週刊」列為最好用的50個手機程式之一。

卡巴斯基報告指出，研究人員在Google Play的CamScanner程式中發現惡意的廣告模組，初步猜測是來自與其合作的不良廣告主，而Google在收到通知後已將程式下架。

根據報告說明，被發現的惡意程式名為「Trojan-Dropper.AndroidOS.Necro.n」，是種「木馬程式下載器」，它能解壓縮、執行其他惡意模組，例如用來播放侵入式廣告，或替用戶註冊付費服務等。卡巴斯基強調，該程式存在許久，版本和支援的設備眾多，許多中國品牌的手機更會預先安裝，而目前無法確認其他版本是否也含有木馬程式。

卡巴斯基也提醒，就算是來自官方應用程式商店的程式，即便有良好的用戶評價，但只要透過一次更新，即可能從合法程式一夕之間成為惡意軟體。

CamScanner Phone PDF Creator已從Google Play下架。（圖擷自App Store）

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