走騎樓慘遭招牌撞頭濺血縫3針 他怒：基隆市府管一管

2019-08-29 11:55

〔記者盧賢秀／基隆報導〕身高181公分的高個子，走騎樓也有事！基隆林姓民眾經過仁二路仁愛國小斜對面的騎樓，稍不留神頭部就撞到騎樓上的廣告招牌，頭頂鮮血直流縫了3針，直呼倒楣。他說，基隆郵輪外國觀光客多，希望市府管一管。市府都市發展處指出，騎樓淨高須3.3公尺，將要求區公所查報違章處理。

仁二路仁愛國小斜對面樓，有幾家商店將廣告物設在騎樓裡，身高較高的民眾一不小心就撞上，日前有名林姓民眾行輕仁二路該處，一頭撞上廣告物，頭頂被廣告的突出物刮傷，當場鮮血直流，到部立醫院急診，縫了3針。

林姓民眾說，他身高181公分，當時低頭看手錶，沒想到就撞上了，一陣頭昏眼花，基隆的郵輪客越來越多，常見國外的觀光客逛大街，歐美遊客身高都很高大，騎樓的廣告物或是設置冷氣機等設施，應該要管一管，最起碼色應設警示燈，提醒行人注意。

有位李姓民眾說，他179公分，也曾經在仁二路168號騎樓撞到廣告招牌，他當時戴著帽子沒注意，眼冒金星、痛死了。

審計部基隆審計室指出，2017年調查長者行走無障礙環境，騎樓的不滿意度很高，包括騎樓高低不平、機車和廣告物等。

市府都市發展處指出，騎樓招牌廣告物必須申請，且騎樓須淨高3.3公尺，該廣告物顯然是違章，將要求區公所現場瞭解依規定查報後拆除。

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