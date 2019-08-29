不只登革熱！六龜琉璃蟻大爆發 居民邀韓國瑜來住一晚

2019-08-29 00:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕不只登革熱！高市六龜區「褐色扁琉璃蟻」族群大爆發，民眾晚間開燈，琉璃蟻侵入住家，嚴重滋擾民生，連吃飯都「加菜」，地方不堪其擾，請市長韓國瑜想辦法，提出解決之道，帶動地方觀光發展，市府已展開環境噴藥。

市府農業局表示，「褐色扁琉璃蟻」目前是婚飛期，以7至9月比較多，六龜、美濃均有發現，地方居民指出，今年自5月以來經常下雨，颱風及豪大雨前後，琉璃蟻族群大爆發。

由於琉璃蟻有趨光性，只要晚間打開電燈，琉璃蟻就會鑽紗窗及門縫侵入住家，直撲民眾亂爬、咬人，雖然不像登革熱會致人於死，卻嚴重滋擾民生，地方民眾請市長韓國瑜來住一晚，感受一下民間疾苦。

六龜區興隆里長張榮華表示，晚上開燈住家都是琉璃蟻，不但吃飯變「加菜」，看電視也飽受干擾，甚至還會咬人，嚇壞不敢開燈，嚴重影響生活，請市長韓國瑜想辦法，盡速解決地方困擾。

在地業者近來使用誘蟲燈，以肥皂水加入酵素，天然且發揮效用，農業局表示，琉璃蟻因非農業害蟲，由環保局採取環境用藥，六龜區公所已展開噴藥，農業局則提供餌劑，以硼砂混麵粉及糖，讓琉璃蟻帶回巢穴，減少族群數量。

六龜區長楊孝治表示，中部也有縣市受到琉璃蟻危害，他呼籲中央正視問題，攜手地方一起解決，請專家學者協助防治，提出最佳防治辦法，才能避免災情擴大。

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