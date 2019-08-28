規劃太平山林鐵 議員籲天送埤至土場段先做

2019-08-28 20:13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕停駛40年的太平山森林鐵路，行政院拍板將朝復駛方向規劃，再現林鐵風華；不過，昔日鐵路沿線農田已經過重劃，宜蘭縣民進黨縣議員陳文昌認為，鐵道沿線未來恐面臨徵收問題，建議優先推動天送埤至土場段，「這段風景秀麗，碰到阻力也較小」。縣府表示，路線擇定要等整體規劃報告出爐才能確定。

太平山林鐵1924年通車，1979年停駛；平原線起點在宜蘭大同鄉土場，終點是羅東竹林車站，全長36.69公里，沿途有10座車站，但多數車站損壞，僅剩4座車站保存良好；山地線則是從土場一路到山頂。

林鐵路線橫貫三星鄉，是早期鄉民珍貴的兒時記憶，但林鐵停駛後，舊鐵道被拆，部分路線土地經過重劃，與當時行駛路線差異性高，走在田園間很難想像早期蒸汽車頭騁馳在田野的風華。

長期關注三星鄉觀光發展的陳文昌說，林鐵從羅東至土場，36公里路線僅剩天送埤至土場段土地取得較易，其他如竹林至萬富等站，沿途都是私有土地或是農路，復駛恐須面臨土地徵收等問題。

陳文昌建議，縣府、中央應朝分階段規劃，先將天送埤至土場段復駛，「這一段可看到蘭陽溪風光，景致比下游段美，更值得優先復駛」。

對此，縣府工商旅遊處表示，路線擇定、是否牽涉土地徵收、哪一個路段先做等，要等整體規劃報告出爐後才能定案，現階段無法評估哪段先做或是開發效益等問題；目前鐵道局建議可朝日本江之島電鐵方向規劃，採火車與平面道路共構、並行方式，讓太平山林鐵復甦上路。

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