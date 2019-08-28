還能上路嗎？ 太平山林鐵復駛露曙光 蒸氣車頭動向受期待

2019-08-28 19:19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕太平山森林鐵路1979年停駛後，原本負責牽引的五分車頭，均由羅東林管處負責維護，隨行政院拍板要讓太平山林鐵復駛，這批蒸氣、內燃機車頭未來動向，備受鐵道迷關注。

太平山林鐵是在1924年開通，從大同鄉土場至羅東竹林車站，全長約36公里，列車是由蒸氣車頭牽引，停駛後車頭均由羅東林管處維護；生產年份最早可追溯至1910年，是在1933年時，從阿里山鐵路移撥至太平山林場使用。

依據羅東林管處在2014年做的調查，太平山林鐵前後共有15部車頭，但其中有4部因解體、淘汰而消失，其他留存的11部車頭，則分別在土場車站、羅東林業文化園區、花蓮池南森林遊樂區做靜態展示。

羅東林管處說，太平山林鐵停駛40年，這批保存的蒸氣車頭零件，多有損毀或遺缺，但外觀大致良好，今年也將1部7公噸級及1部內燃機車頭交由專業廠商整修，同時展開零件調查計畫，記錄車體結構，有助用在未來活化上。

羅東林管處說，車頭修復是大工程，送修的兩部車頭先維修制動系統，希望可以恢復成可動狀態，用其他方式牽引先在林業文化園區內轉動。

至於未來太平山林鐵復駛，是否會將林管處保存的車頭修復再上路，負責整體規劃的宜蘭縣政府強調，是否修復蒸氣車頭，會另外再評估。

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