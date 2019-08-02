太平山林鐵復駛露曙光？ 宜縣府同意接手可行性評估

2019-08-02 16:19

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山森林火車已停駛40年，地方人士多年來爭取復駛碰壁，曾任宜縣副縣長及代理縣長的行政院政務委員吳澤成，返鄉勘察林鐵舊路線，允諾跨部會協助，縣長林姿妙拍板縣府接手可行性評估，讓太平山林鐵復駛露出曙光。

太平山林鐵1924年通車，起站在土場，終站羅東竹林車站，沿途有10座車站，全長36.4公里，1979年停駛後走入歷史，位在三星鄉的天送埤車站，目前保存最完整，成為偶像劇取景地點，平原進入山區的第一個隧道古一隧道，經過鄉公所整理後重見天日。

吳澤成昨天上太平山勘察，搭乘蹦蹦車，了解園區現況，今天在林姿妙、宜縣府秘書長林茂盛等人陪同下，造訪三星鄉天送埤車站、羅東竹林車站，隨後到羅東林管處開會，林姿妙同意由縣府接手太平山林鐵復駛可行性評估，所需費用1個月內報請中央補助。

吳澤成說，他在宜蘭縣副縣長任內，提出以BOT方式復建太平山林鐵，未獲農委會林務局同意，現在進入行政院服務，他將跨部會整合，全力促成這樁美事。

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