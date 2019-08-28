暑假結尾在台東最美！星空、熱氣球光雕連看3場

2019-08-28 11:23

［記者黃明堂／台東報導］暑假的尾巴，台東最美！大武熱氣球光雕迎曙光、關山親水星空音樂會及加路蘭遊憩區星空音樂會，將於30日晚間起2天3場次接力舉辦，縣長饒慶鈴歡迎全國鄉親到台東，為暑假留下滿滿的回憶。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，這3場活動原訂於8月24日凌晨起舉辦，後因白鹿颱風來襲而順延。30日首先登場的關山親水公園最美星空音樂會，將由國立教育廣播電台主持人屠潔主持，邀請卑南族歌手陳永龍，及曾榮獲金曲獎最佳原住民語專輯獎的「美麗心民謠」共同演出，傳唱原住民歌曲及原創歌曲。

31日清晨大武濱海公園曙光光雕音樂會的主題將以台東最原始的大自然海洋為主軸，海洋之歌搭配熱氣球光雕，迎接日出從海平面升起，也邀請了一群生命中注定與海洋共舞的阿美族杵音文化藝術團以熱鬧滾滾的傳統阿美族豐年祭「海洋之歌」將活動點燃氣氛，而出身大武在地和平部落的「嘻哈金童-BCW」也特地返鄉演出，讓整場光雕音樂會以充滿動感的節奏配合太平洋曙光完美呈現台東限定的太平洋。

31日晚間最美的星空加路蘭場邀請到卑南族歌手「安懂」，及有印尼小野麗莎之稱的創作女歌手「樂夏」來到現場演出。以安懂明亮的嗓音，及樂夏溫柔的歌聲，作為星空音樂會精彩壓軸。

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