宜蘭文旦柚披「白紗」如待嫁新娘 柚農幫找「對象」

2019-08-27 20:13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣文旦柚產地集中在冬山鄉中山村，考量台灣夏季多颱風，當地果農利用防風罩套住柚樹，宛如幫珍貴的文旦披上「白紗」；文旦柚即將進入盛產，成熟果實宛如待嫁新娘，農友今陸續掀開白紗，邀消費者將文旦柚娶回家。

中山村文旦種植面積約150公頃，年產量為2200公噸，是宜蘭最大的文旦柚產區，冬山文旦在3、4月開花後著果，於24節氣中的白露前後為採收期，

台灣夏季容易受到颱風帶來的風雨影響，造成文旦落果，當地農民在農改場、縣府及農會指導下，利用紗網編織成白紗，趁文旦柚結果時，將整件白紗披上柚樹，外觀形似新娘披白紗，形成特殊景觀。

最近文旦柚陸續成熟，本週六起即將大量採收，冬山鄉公所、農會今在中山村果園，掀開罩住白紗的柚樹，象徵性的「出嫁」文旦，廣邀消費者在中秋節前蒞臨產區，將文旦娶回家。

冬山鄉長林峻輔指出，白紗可以減少文旦的用藥，減少病蟲害的影響，颱風季還能減少落果，增加農友收益以及消費者食用的安全；目前全鄉已有35戶農友獲得補助。

冬山文旦甜度可達10分，果重約400至600公克，冬山鄉農會將文旦柚開發製成柚子乳酪蛋糕、柚子蛋糕、柚子麵包等系列甜點，將地方特產開發成不同的伴手禮。

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