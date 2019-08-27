醫病》83歲阿公小便量減少 竟是肝長腫瘤

2019-08-27 19:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕83歲陳姓老翁近日感覺小便量減少，偶而覺得「虛弱」，到員林宏仁醫院檢查攝護腺特異抗原功能，結果一切正常，但再檢查肝功能時發現，肝臟與胰臟裡分別長了6顆及1顆，恐有罹癌風險，已緊急轉介至醫學中心切片化驗、接受治療。宏仁醫院胃腸肝膽科醫師江明師提醒，肝臟表面和胰臟沒神經，感到疼痛通常是癌症末期，最好的防治方法是每年定期篩檢。

陳姓老翁罹患膝關節炎，就近到員林宏仁醫院復健，近日他感覺小便量減少，拿東西的力氣也變小，偶而食慾不振，走路也較慢，以為只是攝護腺老化，但查無異狀，院方進一步以160切電腦斷層掃描發現，肝臟裡長了6顆腫瘤，而且胰臟裡還有1顆，最大一顆甚至達2.96公分。陳翁訝異，身體除了膝蓋沒任何病痛，怎會冒出腫瘤？

江明師指出，肝臟腫瘤常起因於B型或C型肝炎，陳姓老翁沒B肝或C肝，肝臟腫瘤疑似來自胰臟腫瘤的轉移，而胰臟癌被稱為「癌中之王」，腫瘤細胞具有侵犯其他組織的能力，一旦病人得到胰臟癌，就可能出現腹痛、背痛、食欲變差等，因症狀容易與胃腸不適、胃口不好或腰痠背痛混淆，等到病人有明顯不舒服，胰臟癌已經進展到末期，癌細胞轉移到身體其他部位。

江明師說，肝臟神經分布在表面，長出小顆腫瘤時幾乎不會疼痛，通常5公分以上，才會引起疼痛，陳翁的6顆肝臟瘤，最大顆2.96公分，因此沒感到疼痛，目前陳姓老翁已到中部一家醫學中心切片化驗肝腫瘤並接受後續治癒。

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