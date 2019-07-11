18公斤腫瘤像懷6胎…關島癌媽跨海求診保住一命

2019-07-11 16:33

〔記者方志賢／高雄報導〕42歲美國關島癌末媽媽法蘭馨，因癌細胞轉移，腹腔長出18公斤重的惡性腫瘤，像懷孕6胞胎，關島醫師告訴她僅剩6個月生命，日前坐著輪椅跨海來高雄求診，接受阮綜合團隊手術切除腫瘤及溫熱化學治療，今她由丈夫陪同出面感謝醫療團隊，讓她能繼續唸故事書給孩子聽，陪他們踢足球。

法蘭馨與丈夫育有3女1男，最小的女兒僅4歲，7月19日是2人結婚16週年慶，醫院準備小蛋糕與花束，由法蘭馨的丈夫送上溫馨擁抱，她當場喜極而泣。

法蘭馨以生澀中文說「謝謝！」她表示來台灣前以為自己只有幾個月生命與家人相處，她很希望能活下來，很高興來台接受治療，更感謝醫療團隊幫忙，讓她能繼續陪伴孩子念書、踢足球。

阮綜合醫院溫熱治療中心主任洪國禎表示，3年前法蘭馨被診斷出罹患「臍尿管癌」，在關島接受臍尿管與部分膀胱切除手術，半年後，發現癌細胞遠處轉移肺、肝、脊椎旁與腹腔，醫師判定第4期。

期間法蘭馨曾到美加州接受化療、免疫治療，後來腹部腫瘤持續脹大，今年5月聯繫上阮綜合醫院，7月初跨海來台接受腫瘤切除手術與腹腔溫熱化療。

洪國禎說，法蘭馨的原始腫瘤切除很乾淨，沒想到癌細胞遠端轉移到卵巢，因為卵巢是很好「培養土」，1年前腫瘤直徑約10公分，很快就增加到40公分，巨大腫瘤在大動脈旁，關島醫師不敢動刀，只好跨海來台求診。

洪國禎說，18公斤腫瘤是他看過最大、最重的腫瘤，團隊經6個小時才切除，術後再以溫熱化療藥水殺死癌細胞，達到最佳治療效果。根據文獻資料，法蘭馨術後10年存活率約5成，腫瘤切除後返回關島後，仍需做化學治療等療程。

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