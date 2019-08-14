婦人撞傷胸部摸到腫塊 險錯失乳癌治療

2019-08-14 21:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕49歲江姓婦人日前在家中跌倒，胸部不慎遭地板「客兄」（台語：撞傷），她痛得直摸左乳房，卻摸到不明腫塊，且有疼痛感，她以為只是瘀清腫起，只到中醫診所，進行約2個月的針灸、推拿治療，不料腫塊沒消失反而越長越大，嚇得她趕緊至衛生福利部彰化醫院檢查，才發現已是乳癌第3期。彰化醫院表示，民眾自我檢查發現乳房有異樣，最好直接到醫院檢查，以免錯過黃金治療期。

彰化醫院一般外科主任余明昌表示，江婦到院後腫塊部位外表已呈紅腫狀且按壓會疼痛感，立即安排乳房超音波檢查，發現左側乳房有7公分大的不規則狀腫瘤，再經切片檢查，結果發現是乳癌，且已經拖到第3期。

余明昌指出，江姓患者因腫瘤太大侵犯到胸肌，院方先給予化學治療，將腫瘤縮小到手術可以處理的大小，並觀察腫瘤對藥物的反應，他也說，乳癌第3期最需擔心是否出現癌細胞轉移，目前尚未在江婦身上發現，化療成效還不錯。

真的不能輕忽！江婦表示，因跌倒不慎擦撞到胸部，搓揉傷處時摸到左乳房外側有奇怪的腫塊，當時不以為意，後來跟朋友聊天提及時建議，可給中醫針灸推拿治療，結果小腫塊越變越大，乳房越來越疼，才趕緊去救醫，錯過黃金治療期。

根據國民健康署資料，乳癌是我國婦女發生率第1位的癌症，每年約有萬位婦女罹患乳癌，逾2,000名婦女死於乳癌，相當於每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌而失去生命。

余明昌建議，女性一旦過了30歲就該注意乳房上的變化，而45-69歲及40-44歲具乳癌家族史的婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查，一旦發現有不明物體就該到院進行篩檢，降低罹患乳癌機率。

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