竹北5叉路口蓋地下道或高架？ 議員提議納入圓環評估

2019-08-27 17:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北市環北路與中山路路口道路交通改善工程，採車行地下道或是高架橋的意見不一，新竹縣議員林增堂等人提出設置圓環的建議，以提高安全性、降低經費及縮短工期，透過完整的配套措施，應可有效紓解壅塞的交通窘境。

竹北市中山路、環北路、縣政二路、中正東路交會的5叉路口，為通往台元科技園區、台1線及國道竹北交流道的要道，車流量大；由於路口複雜，加上5個時相的交通號誌停等時間長，常見上班族走周邊巷道當捷徑來避開路口，連帶造成巷道異常壅塞。

為此，竹北市公所向內政部營建署提案，建議將縣政二路連結環北路的內側車道，改建為車行地下道，獲核定工程總經費2.37億元；不過，用地下方疑有圳路及高壓電線行經，公所另擬評估改建高架橋的可行性，卻引發當地居民反彈。代表會臨時會日前開會決議擱置墊付案，市公所準備積極向代表說明，盼支持通過墊付經費委外規劃設計再評估工程方案。

林增堂表示，圓環由環形車道和一個中心島組成，這種設置使得任何一個方向而來的車流進入圓環後，均需以圓環的中心循單一方向旋轉行駛，直至轉向所需的行駛方向而離開。因無對向車流的干擾，消除了正面衝突機會，且車速較低，安全性較高，適合多條道路交叉口，避免複雜號誌時相設計，中心島景觀設計更可成為城市象徵。

林增堂建議，可利用中正東路與縣政二路的綠地，及適度退縮石頭公園和中正國小前廣場，提供設置圓環所需的較大腹地。另外，透過專業設計的交通措施，如上學特定時段採全面行人專用綠燈等方式，以維護行人和自行車的安全通行權益。

林增堂說，上述路口車流量大，但無論施作地下道或高架橋，工期需半年至1年以上，交通黑暗期堪憂！各方案都有其優缺點，若能有完整的配套措施，他建議改善工程應納入設置圓環的評估。

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