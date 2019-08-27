彰化人有影城了！建縣300年首座 火車站郵局9月動工

2019-08-27 11:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化人要有影城了！建縣300年的彰化縣至今尚無百貨公司、影城，縣民從年輕盼到老的影城，確定落腳在鄰近火車站的彰化市光復路郵局，564坪土地將改建為地下3樓、地上6樓的商業大樓，2樓到6樓規劃為影城、健身休閒中心，工程預計下個月（9月）動工。

2018年11月12日縣府核發光復路郵局改建影城的建築執照，今年9月為建照動工的最後期限，因應建照到期，郵局預計9月拆除改建，並利用下星期的3天中秋節連假，13日、14日、15日搬遷。

新址承租在離現址僅徒步距離的和平路55號，彰化郵局科長葉淑敏表示，改建工程進行期間，光復路郵局暫時搬遷到承租4樓商辦，營運無縫接軌，中秋連假上班首日9月16日繼續在新址正常營運，營業時間和內容都不變，週一至週五早上8點30分到晚上9點，週六半天上午9點到中午12點。

根據建築執照內容，光復路郵局將改建為地下3樓、地上6樓的商業大樓，地下1樓到3樓作為汽機車停車使用，規劃73格汽車停車格，地上1樓規劃郵局營業廳、地上2樓到3樓健身休閒中心、地上4樓到6樓為影城，建照從動工起36個月內有效。

不少民眾說，彰化縣是六都之外全台人口最多的大縣，127多萬人口，撇開百貨公司不談，竟然連個影城中心都沒有，比不下東部台東縣只有10多萬人口，台東市區還有秀泰廣場影城、誠品書店等連鎖娛樂店，彰化人終於出頭天，有影城進駐了。

有民眾表示，彰化縣目前就彰化市、員林市仍有老戲院，即使重新裝潢，內部改裝，終究還是老建築，空間、格局和動線，還是落後現代化全新的影城中心，吸引不了年輕人前往消費，期待影城工程如期施工並竣工，趕快讓彰化人抬得起頭，以後有了影城啟用，可以大聲說出「我彰化、我驕傲！」

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