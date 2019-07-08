寄包裹、信件走好遠！ 北大居民盼興建郵局

2019-07-08 18:50

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區及樹林區的北大特區，擁有寬敞的街道和優質的生活機能，吸引不少民眾前來購屋，不過住宅區周遭的郵局屈指可數，距離最近的郵局位在台北大學校園內，但也要1.5公里，且配合寒暑假也會變動工作時間，讓居民感到不便。

對此，中華郵政資產營運處長周玲莉表示，已尋覓地點規劃地下2層、地上6層，總計約666坪的北大郵局，預計2022年完工。

北大特區策進會理事長鄭坤華指出，北大特區附近只有3間郵局，在台北大學內的郵局對於居民較為方便，但是距離也有1.5公里，開車進去又必須加收50元，且工作時間也要配合學生寒暑假變動。

他也說，在佳園路三段的郵局，則是要經過高速公路涵洞，交通、車流混亂，步行都非常危險；另外，民生路的郵局則是在靠近三峽老街，單靠步行也要20分鐘以上時間。

立法委員蘇巧慧接到住戶陳情，她表示，已經向中華郵政發文，希望能盡快興建北大郵局。

周玲莉說明，原先已經買下270坪基地，但是經過新北市政府審議，一樓必須退縮保留人行道，無法作為郵局營業，評估過後決定將隔壁的土地一併買下，地點將在大義路與學林路口處。

她也說，北大郵局將興建地下2層、地上6層建物，其中地上一層作為員工宿舍，二層則是配合中央將結餘空間作為社會住宅使用，工程費大約2.6億元，並規劃2020年6月發包。

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