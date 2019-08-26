惡劣！ 在高屏溪亂倒垃圾讓大水沖走 環局：將稽查重罰

2019-08-26 18:51

〔記者洪臣宏／高雄報導〕連日大雨，大樹區最大的大坑排水溝最近多次遭傾倒垃圾，居民痛批沒有公德心，無獨有偶，高屏溪大樹段也數次遭傾倒整車廢棄物，高市環保局表示，不肖人士將廢棄物流進高屏溪利用大水沖走，有汙染水源水質之虞，將加強稽查重罰。

大樹區居民拍下大坑排水溝被丟棄垃圾畫面po上網路，他指出，已經發生好幾次，先前所丟的垃圾已隨大雨沖刷走，連偶而來整理堤岸上的花草樹枝外包商也把樹枝往溝裡丟，有樣學樣，己所不欲，勿施於人，這樣好嗎？

po文引來熱議，網友說「破窗效應。拍照檢舉，丟垃圾車有那麼難嗎」、「大雨淹水時才在怪地方政府區公所什麼的沒清潔，都是那些亂丟垃圾的人做的好事」、「檢視垃圾袋有否丟去者資料...退回給他」。

大坑里長吳進雄接獲訊息前往察看，已經沒有垃圾。他指出，大樹區有7條東西向大排，均流進高屏溪，大坑排水溝是斷面最大的一條，早期被傾倒垃圾嚴重，環保局、水利單位都曾設置警告牌，後來銷聲匿跡，沒想到最近又有人傾倒，防不勝防。

利用大雨偷倒垃圾的熱點還有高屏溪沿岸，高市環保局指出，高屏溪大樹段在連日大雨期間，也發生數起整車傾倒垃圾情況，有汙染水源水質之虞，已將該處視為稽查重點。

環保局指出，任意傾倒垃圾可依廢棄物清理法裁罰，視現場汙染情況處以1200至6000元罰鍰，若民眾發現不法可逕行檢舉。

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