因應 AIoT 世代 新竹區學校獲贈8500組感測互聯裝置

2019-08-26 12:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕5G+AI時代來臨，感測裝置將無所不在，新竹縣推動人工智慧物聯網（AIoT）資訊科技向下紮根，結合國立交通大學社會責任（USR）計畫，在高科技廠商及基金會共同捐助下，免費提供新竹地區公私立中小學感測互聯裝置約8500組，期許結合各校現有設備，培養學生在未來AIoT科技應用實務上的能力。

新竹縣108學年度中小學校長會議，今早在竹北市東興國中召開，會中舉行「USRxCSR AIoT程式教育2.0推動計畫」捐贈儀式，由交大代理校長陳信宏代表捐贈給縣長楊文科，楊並回贈感謝狀。

楊文科表示，在108課綱中科技領域，涵蓋程式語言、系統平台及演算法等，新竹縣結合交大社會責任（USR）計畫，於107年開始配合108學年度科技領域新課綱，編纂共200多小時12U10（一定要你贏）教材；為因應 AIoT 世代，USR計畫團隊導入國產教具教材，將核心處理元件及感測元件融入課程，成為12U10 2.0教材，讓學生在接受程式語言等課程時，同步學習感測資訊的擷取與應用。

陳信宏表示，交大以資訊專長，特攜手Gloria國際半導體產業聯盟會員計畫，召集教育軟硬體資源產業，藉由國內廠商合作開發自製資訊科技教具，如 Linkit、雲教授、 Robot及此次捐贈之重力感測裝置，分別提供核心處理，通訊及感測物聯之教育平台，配合教育部新課綱，半導體資通訊產業也共襄盛舉，同步推出自製資訊科技教育平台。

交大表示，這項計畫去年即展開師資培訓，捐贈新竹地區180所國中小學校約8500組感測互聯裝置，平均每校約可分得40組。捐贈單位包括台積電文教基金會、聯發科技教育基金會、宏碁基金會、聯傑國際、國眾電腦、矽品精密、凌陽科技、聯詠科技、致茂電子、仁寶電腦及交大校友會等。

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