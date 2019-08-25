嘉義最後1間二輪片戲院 新榮戲院9月底熄燈

2019-08-25 13:00

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義最後一間二輪片戲院新榮戲院，9月30日真的要關門了！新榮戲院早在2年前傳出有意出售，日前戲院老闆江金富親口證實已有買家接手，買家未來如何規劃戲院用途不得而知，戲院陪伴嘉義人37年，帶給許多人歡笑聲與感動的淚水，熄燈號消息一出，讓很多嘉義人感到不捨！

「我做電影已經70年了，想要退休了！」新榮戲院老闆江金富是彰化人，今年高齡90歲，兄長從彰化到嘉義的戲院工作，他也隨後來到嘉義，20歲那年在慶昇戲院當學徒，先後到華南戲院、大光明戲院擔任放映師，因而認識當時在大光明戲院當售票小姐的妻子陳金滿。

大光明戲院老闆曾本過世後，江金富承租經營大光明戲院，那時正值台灣經濟起飛的民國70年代，許多人到戲院看電影，後來大光明戲院租約到期，江金富轉而另覓地點在新榮路獨資興建新榮戲院。

台灣圖書室文化協會執行長郭盈良曾出版《嘉義市老戲院踏查誌》，書中他訪談、記錄新榮戲院的故事。

郭說，新榮戲院於71年營運，是一座獨棟3層樓鋼筋混凝土建築，自開業以來，以播放二輪片為主，現有3個放映廳，據江金富兒子江濱源說法，嘉義觀眾較喜歡看動作片和科幻片，江濱源因本身喜歡看文藝片，因此會將叫座的熱門電影與叫好的文藝電影混搭放映，新榮雖是二輪戲院，所放映電影常獲得觀眾極高評價。

6年前，新榮戲院為符合數位化影音時代潮流，斥資重新裝修，打造五聲道立體音響及添購數位電影放映機，讓觀眾享受有如首輪戲院般高品質的聲光效果；江金富也將除役的兩部有30年歷史的35釐米放映機送給嘉市文化局典藏，展現戲院文化人的惜物情懷。

新榮戲院熄燈號消息一出，讓很多嘉義人感到不捨，網友Kay Wang留言，「我們的青春呀！」網友Ye Lala說，「趁9月底前，趕快來回憶！」

郭盈良指出，戲院易手後，買家如何規劃戲院用途不得而知，不知有沒有人願意向買家承租下來繼續經營戲院，或許可延續戲院的生命。

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