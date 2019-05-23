北市電影院聯合稽查 6家不合格

2019-05-23 11:02

〔記者林家宇／台北報導〕北市府針對市內37家電影院進行聯合檢查，初檢有6家影城發現缺失，經限期改善後，僅剩美麗華大直影城因無衛生管理員，需在6月5日前改善。此外，近來線上影音服務風行，卻因消費者沒有注意到自動續約條款，在渾然不知的情況下遭扣款，消保官提醒民眾留意。

稽查結果顯示，誠品電影院消防設備及防焰物品不符規定，已於5月7日複查合格；喜樂時代影城消防栓設備及室內排煙設備不符規定，已於5月14日複查合格；國賓影城長春廣場兩家影院未張貼衛生標示，5月3日已改善完成；喜滿客京華影城初檢時無法出示衛生管理人員執照，於5月15日複查通過

目前僅剩美麗華大直影城無衛生管理人員，需派員參加6月4、5日的培訓梯次，若無取得執照，可開罰3000至15000元。

另據統計，至今年5月8日，共有24件影城消費爭議，其中14件為票券類，大宗為美麗華、美麗新分家，導致消費者票券無法使用，占了8件；線上扣款與網路安全則有7件，主要是因車庫娛樂公司提供的線上影音服務設有自動續約，消費者在不知情的狀況下遭扣款，引發糾紛。

主任消保官何修蘭表示，付費會員制的線上影音消費型態日漸流行，合約中通常會載明自動續約條款，由於法規沒有禁止業者不得設置，提醒消費者檢視合約，若無使用需求記得取消訂閱。

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