看電影等更久！ 文化部擬將片前廣告從9分鐘增至12分鐘

2019-04-17 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕文化部日前預告《電影法施行細則》第11條修正草案，內容指出，未來將要調整全台電影院廣告時間，把正片放映前的廣告（含其他電影預告片）從9分鐘增至12分鐘。對此，文化部今（17日）表示，過去沒有保障電影片前廣告中的「預告片」放映比例，此次修法是為了保障預告片必須佔廣告時間至少3成。

據《ETtoday新聞雲》報導，文化部曾在2015年修正《電影法》，刪除電影院必須配合政府放映最多3分鐘政令宣導影片的規定，把廣告時間從12分鐘縮短回9分鐘，如今又擬增回12分鐘，被反方批「走回頭路」，更質疑拉長廣告時間有圖利嫌疑。

對此，文化部回應，目前的《電影法》中，僅限制電影廣告的時間總量，卻未規定各類廣告片的放映時間比例，「長期以來沒有保障電影預告片之放映，因此盼透過此次修正予以補正。」因此，拉長廣告時間，是經徵詢業界意見後的結論。另外，本次修法也首次訂定「限制放映比例」條款，要求廣告片放映時間超過9分鐘者，其放映電影預告片的時間，應佔廣告片總播映時數3成以上，也是為了避免業者將增加時間用於商業廣告。

據悉，該修正草案將預告至6月14日，屆時結束後會再彙整各界意見，進行後續訂定程序。

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