北台中家扶中心頒獎助學金 3成學生考上國立大學、科大

2019-08-25 11:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕快開學了，北台中家扶中心今日舉行獎助學金的頒發典禮，共有210名大學生獲獎，每人可獲得1至2萬元的獎助金，跟往常不一樣，今年獲獎的學生，很多考上國立大學及科大，約有3成，比往年都好。

今年有210位大專學生獲得北台中家扶中心的獎助學金，操守成績一定要80分，而學業成績在75分以上獲2萬元，60至74分則有2萬元。

最讓家扶中心感到欣慰的是，今年有3成的孩子，考上國立大學及國立科大，過去這些孩子因為家境貧困忙於打工，無法考上好的大學，但今年則有3成，顯示孩子已知道好好念書才有助於脫貧。

北台中家扶中心主任劉正文表示，他希望學生不要只用心在打工上，要努力念書才有助於未來，根據教育部統計，106學年度，有四分之一的大學生休退學，他希望當學生就要好好念書，不要只忙於打工。

今年有一位從小就因家暴而父母離異的小君考上成功大學心理系，小君的母親是外配，母親因遭父親家暴而離婚。小君與姊姊小芳從小就受到家扶的協助，姊姊今年是朝陽科大的社工系四年級，小君今年考上成大心理系，小君還考上政大、高師大等許多大學，但卻選擇成大心理系。

小君說，因為在念高中時，很多同學都因課業壓力而憂鬱，她希望未來能擔心臨床心理師，來幫助需要幫助的人。小芳更因為從小看社工幫助家人，因此選擇社工系，就希望畢業後擔任社工，也能幫助跟自己一樣的弱勢家庭的孩子。

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