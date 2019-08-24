十方募款創新高 謝忻主持成功復出從台上哭到台下

2019-08-24 22:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕阿翔和謝忻6月當街激吻爆出不倫戀，停工2個多月，謝忻今晚選擇公益十方啟能募款餐會演出做為首次復出之作，晚會圓滿完成，胡瓜喊出募款金額高達579萬，現場響起音樂明天會更好，謝忻忍不住暴哭，十方主任和唐寶寶也抱她安慰，現場許多民眾也與她合影，讓她感動到從台上哭到台下，她感動說「很多人為我加油！沒想到還有這麼多人喜歡我！」

謝忻不倫戀後首次復出，重拾主持棒，在胡瓜的率領下一起擔任主持人，一上台就自我介紹「我是謝忻，我拿麥克風」可能離開舞台太久，主持過程顯得有點緊張，表現不如以往大鳴大放，但仍稱職完成，成功復出，晚會結束時在台上更是情緒激動爆哭，久久不能自己，最後全體合唱、合影時仍不停啜泣，到台下後還有不少支持者合影鼓勵，甚至粉絲親她，更讓她繼續哭紅雙眼，情緒久久無法自己。

十方啟能中心主任游月菊說，謝忻提到「這次演出給我許多勇氣、給我希望，沒想到有還有這麼多喜歡我！」

十方這次公益募款餐會募款金額達到579萬，包括認購145桌加上當晚義賣畫金額，是成立32年來單次募款金額最高一次。

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