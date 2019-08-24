謝忻首次復工：重拾麥克風的感覺非常好

2019-08-24 18:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「我是謝忻，我拿麥克風」，阿翔、謝忻6月爆出當街激吻後，停工70多天，謝忻今晚在公益餐會主持做為復出之作，宣告重回舞台，與胡瓜等人共同擔任主持人，但離開舞台太久，採排及受訪都顯得緊張、不斷深呼吸，雖強做鎮定仍一度哽咽表示「重拾麥克風，感覺非常好，肯定自己重新站上舞台的感覺！」

原定這場十方啟能中心募款餐會，原定阿翔、謝忻，但爆出不倫戀後取消阿翔出席，謝忻單獨上陣，她今晚盛裝出席，穿著一身潔白禮服配上高跟鞋，身形顯得清瘦，表現也不如以往大鳴大放，反而顯得拘謹穩重。

謝忻上台時自我介紹「我是謝忻，我拿麥克風」，胡瓜說明餐會籌募過程，也鋪梗調侃說募餐會時「謝忻正在國外『進修』大家聽到謝忻要回來，就爆桌了！」讓謝忻聽了尷尬又好笑說「謝謝十方讓我重新拿起麥克風！」

謝忻會前受訪時說出停工這2個多月的心情轉折「從不平靜到慢慢沈澱」感謝周邊朋友，尤其能復出做首次表演，感激十方中心主任游月菊沒有拒絕她，接納她上台表演。

對於謝忻停工2個朋多月，沒有收入，傳出每個月仍要負擔10萬車貸、房貸，全靠當公務員的妹妹接濟，目前也沒有工作計畫，謝忻說「目前不會多想其他工作機會，有，我會很珍惜，沒有也沒關係，繼續學習。」

胡瓜也在旁幫腔說，謝忻停工期間，也有與她聯絡，對於首次復出表現，認為她在22日開完記者會後有放開心中大石，他也不斷為謝忻打氣「她在我心目沒有離開過、愛心活動都有她，我們不會讓她離開，希她在演藝圈繼續努力。」

胡瓜率領表演藝人在會前媒體聯訪，過程迴避提及阿翔，大部分時間都被胡瓜代答，當媒體準備要問阿翔相關問題，記者會突然中斷，謝忻被工作人員帶走。

十方公益餐會中，前市長胡志強也帶著夫人邵曉鈴出席支持，並上台幫忙義賣。

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