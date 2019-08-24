白鹿飆風！日月潭颳10級陣風 環湖公路樹倒滿目瘡痍

2019-08-24 17:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕受白鹿颱風影響，南投午後出現強風，位在魚池鄉山上的日月潭氣象站最大測出10級陣風，環湖公路風速也有8級，風力大到把路樹吹得東倒西歪，環湖公路滿目瘡痍，警方與公路總局埔里工務段疲於奔命，所幸道路阻斷情況很快就排除，未有人員受傷。

埔里工務段說，受颱風強風影響，下午環湖公路有多起樹倒通報，從水社鬧區梅荷園，到省道台21線環湖公路水社壩、朝霧碼頭，一直到台21甲線水蛙頭，以及靠近頭社路段，都傳出樹倒，雖少部分路段交通一度阻斷，但在警方、地方民眾及工務段人員清除後，交通很快就恢復正常。

日管處說，潭區今天下午強風一陣陣，甚至連日月潭伊達邵遊客中心廣場也有大樹攔腰折斷，幸好沒有人員受傷，現場已圍起封鎖線，待颱風風雨轉小，再行移除。

另外，省道台16線集集路段也路旁竹子與路樹倒塌佔據車道，還有一輛轎車疑似天雨路滑，不慎與前車發生擦撞，警、消獲報處理，所幸送醫後已無大礙，樹倒也已及時移除。

日月潭氣象站提醒，日前潭區經常下大雨，山區土石鬆軟，若有強風，就容易發生樹倒，呼籲民眾行經務必當心，並儘量避免到山區，以維自身安全。

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