白鹿襲台！16縣市豪大雨特報 中心預估午後登陸

2019-08-24 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，隨著白鹿颱風逼近，宜花東地區雨勢越來越大，氣象局於新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、台南市、澎湖縣發布大雨特報，於台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣發布豪雨特報，於屏東縣發布大豪雨特報，並於花蓮縣、台東縣發布超大豪雨特報。

氣象局海上陸上颱風警報指出，輕颱白鹿24日6時的中心位置在北緯21.1度，東經122.3度，即在台東的東南方約220公里之海面上，以每小時25公里速度，向西北進行，暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，對彰化以南地區、南投、花蓮、臺東、恆春半島、澎湖及金門構成威脅。

氣象局表示，陸上警戒區域包括花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投、澎湖及金門地區，應嚴加戒備並防強風豪雨。此外氣象局提醒，大台北地區受颱風外圍環流及地形影響，今上午起將有較強陣風。

氣象局預估，白鹿７級暴風半徑於今天清晨碰觸到台灣陸地，預計中午之後至下午間颱風中心從台東至恆春半島間登陸的機率較大。

氣象局指出，今天（24日）凌晨隨著颱風逐漸靠近，宜花東地區雨勢越來越大，早上西半部局部地區也漸漸有短暫陣雨或雷雨，白天台中、南投以南及宜花東降雨較持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其中台東地區及花蓮山區有局部超大豪雨發生的機率，花蓮平地、恆春半島及屏東山區有局部大豪雨發生的機率。溫度方面，今天東半部及雲林以南高溫28至30度左右，其他地區高溫32至34度，金門颱風沉降高溫約36度左右。

空氣品質方面，24日中部空品區為「普通」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級。

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