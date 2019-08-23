白鹿可能增加為中颱？ 吳德榮這樣說...

2019-08-23 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕輕颱「白鹿」持續朝台灣東部、南部前進，氣象局今天接連把台東、屏東、恆春半島、花蓮、高雄、台南、嘉義縣市、雲林、彰化、南投及澎湖列入陸上警戒區。對此，氣象專家吳德榮表示，白鹿達到中颱的機率不高，但仍有可能達到輕颱上限。

根據氣象局最新觀測顯示，白鹿颱風今（23日）晚8點中心位置位於北緯19.7度、東經124.6度，即在台東的東南方約500公里的海面上，以每小時29公里速度向西北進行，颱風中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，預測明晚（24日）8點的中心位置會在澎湖南方約70公里的海面上。

據《三立新聞網》 報導，吳德榮表示，白鹿颱風明天對台灣的影響最大，到了下週日（25日）清晨2點就已經在海峽的中部並登陸中國福建。而白鹿颱風在接近台灣的過程中仍會持續增強，但根據目前的資料來看，白鹿颱風要達到中颱的機率不高，但仍可能達到輕颱上限。

吳德榮指出，雖然白鹿颱風中心的強度並不高，但強風暴雨的範圍仍相當大，提醒民眾千萬不可掉以輕心。

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