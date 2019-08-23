台南人看過來！13家責任醫院 明天僅3家門診正常

2019-08-23 23:28

〔記者王俊忠／台南報導〕輕颱白鹿來襲，台南市衛生局今晚公布台南地區13家急救責任醫院的門診開設情形，只有少數幾家醫院有門診，多數醫院暫停門診，請民眾欲看診時特別留意，可打電話到醫院查詢。

1、成大醫院未開門診，06-2353535分機0，（慢箋領藥及抽血櫃檯暫停服務；已排定的電腦斷層、核磁共振及超音波檢查照常服務）。

2、奇美醫院門診停診（上午機動開設一般內科及一般外科），06-2812811分機52314。

3、衛福部台南醫院門診正常 ，06-2200055分機2727。

4、衛福部台南醫院新化分院未開門診，06-2200055分機2727。

5、衛福部新營醫院停診，06-6351131分機1102。

6、奇美醫院佳里醫院門診停診（加開上午內外科各一診），06-7263333分機32312。

7，奇美醫院柳營醫院門診停診（加開上午內科二診、外科一診），06-6226999分機72310。

8、市立安南醫院門診正常，06-3553111分機9，本院原則不停診，可隨時參閱醫院官網或電話詢問。

9、台灣基督長老教會麻豆新樓醫院停診，06-5702228，（檢驗檢查及慢性處方箋領藥暫停服務）。

10、台南新樓醫院停診，06-2748316分機9。

11、郭綜合醫院停診，06-2226677。

12、台南市立醫院（除眼科、皮膚科、復健科休診，其他門診正常，電話06-2609926分機21170。

13、高雄榮民總醫院台南分院停門診，06-3125101分機1201。

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