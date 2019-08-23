白鹿颱風中心會不會登陸？專家們這樣分析

2019-08-23 23:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕颱風白鹿來勢洶洶，各地嚴陣以待，同時也非常關心颱風中心是否登陸，以及降雨狀況等問題，對此，氣象局解釋，若無其他影響因素，颱風中心較有可能在明天中午過後從東南部陸地登陸；至於較顯著降雨的部分，則是先東半部，後南部，不過整體而言，明天是影響台灣最劇烈的時間點。

氣象局簡任技正伍婉華表示，若依目前速度及方向不變，沒有其他因素影響之下，七級風暴風半徑在明天清晨就會影響東南部近海，上午就會碰到東南部陸地。現階段預估颱風中心有7成機會會經過台東、恆春半島或是從南邊近海通過。以最可能的路徑來看，颱風中心確實機會在中午過後到下午之間有機會登陸東南部。

在降雨部分，伍婉華指出，今天深夜到明天清晨東半部就會有較顯著下雨情形，明天一整天降雨最明顯。至於南部地區，預估明天清晨到上午有間歇性雨勢，但是最主要等颱風中心較接近山脈或是過了台灣陸地以後，大約傍晚到晚間的時間，降雨就會進一步更明顯，持續到後天的清晨。

伍婉華補充說明，由於大氣有許多因素可能影響，若是受到太平洋高壓，或是陸地影響，颱風的路徑跟速度也可能受到影響，登陸與否及時間點也會略有不同不過目前以登陸機會略高。而颱風離開後屬於比較俐落型態，後天雖仍受其外圍環流影響，可能僅剩下南部東南部有斷續下雨情形。

氣象專家吳德榮則認為，對此颱風目前的預測資料，已經到了科學極限，預報資料本身一定會有誤差存在，如果現在有一個非常肯定的答案，那必然是用猜的，他建議，應該先從了解颱風的特性開始，才有必要再就登陸或不登陸做討論。

吳德榮分析，所謂特性，例如要看是否具備中心結構紮實，有明顯颱風眼等因素，若都存在，一旦中心登陸的話會產生較強破壞力。不過以白鹿颱風而言，其颱風中心雖然不小，但不是屬於結構紮實類型，也沒有颱風眼，因此登不登陸所造成的影響不會差太多。

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