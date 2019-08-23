「白鹿」會影響中、北部嗎？ 氣象專家吳德榮這樣說

2019-08-23 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「白鹿」襲台，路徑逐漸南偏，預計從屏東登陸，中央氣象局也已發佈陸上颱風警報，雖然花東與南高屏首當其衝，但民眾也好奇颱風對其他地區是否有影響？對此，氣象專家吳德榮表示，颱風對中部以北影響較小，只會感覺到颱風從台灣南邊通過。

氣象局最新預報資料顯示，今（23日）下午4時15分白鹿的中心位置在北緯19.3度、東經 125.0度，即在台東的東南方約560公里海面上，目前以每小時24公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，七級風暴風半徑達120公里，強度略為增強，暴風圈也有擴大趨勢。

據《三立新聞網》報導，吳德榮表示，花蓮、台東是受到白鹿颱風影響最大的地區，再來東北部山區的雨勢也是蠻大的，尤其是颱風剛進來的時候；另外，台東、花蓮接近南邊一點的地區、離颱風中心較近的地方，風勢都會比較大。

另外，吳德榮也說，白鹿颱風對台灣中部以北跟平地的影響應該不大，只會感覺颱風從台灣南邊通過，會下一些雨、颳一些微風，運氣算是不錯。

氣象局也提醒，目前「白鹿」中心在台東東南方海面，向西北移動，暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，對台東、恆春半島及屏東地區構成威脅；預計颱風未來強度仍有持續增強，且暴風圈有擴大的趨勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法