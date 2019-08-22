每4個失蹤就有1個找不回 老盟籲申請老人「愛的手鍊」

2019-08-22 22:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣邁入高齡社會，老人走失成為其中一個社會關注問題，根據老人福利推動聯盟統計，每4個走失的老人中，就有1個找不回來，但若是配戴了「愛心手鍊」，則尋獲率可近一步提高到超過99%，老盟呼籲家中若有失智長輩，應該盡速申請愛的手鍊。

老盟透過「失蹤老人協尋中心」整合資源尋找走失老人，自2001年成立以來，共接獲7701起協尋通知，其中未配戴手鍊的1350為走失者中，仍有341位尚未尋獲，整體尋獲率約75%，等於失蹤的4人中有1人找不回。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，進一步指出，走失的老人有很大一部分都是失智症患者，與其走失後再尋找，不如在還沒走失前就進行預防動作，因此積極推動「愛心手鍊」。

張淑卿指出，目前全台愛心手鍊發放量超過2萬條，老人配戴愛心手鍊之後，失蹤1個月內就找回的比例超過90%，整體尋獲率更超過99%，足見愛心手鍊的重要性。

不過張淑卿也說，當初考量到手鍊比較隨身性，洗澡時也毋須脫掉，更有保護效果，手鍊成本1條大約200元，不過後面老人協尋中心的維護及營運費用高達500元，是一筆不小的經費，需要民眾捐款支持。

如何預防老人走失，老盟建議，除了申請愛的手鍊外，也可以到鄰近警局申請指紋建檔，此外平常就可以定期幫老人拍照，平常多注意穿著、特徵、口頭禪、使用語言等，或者可使用輔助工具如離床警報器等。

下週日就是祖父母節，9月更進入國際失智月，安法醫療集團也攜手老盟發起「25910愛我久一點公益專案」，並邀請高爾夫好手曾雅妮拍攝公益影片，共同宣導抗老防失智，捐款所得將全數用予失蹤老人協尋中心維運。

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