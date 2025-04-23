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    背不出古蘭經就開槍！印度克什米爾景點遭恐攻 遊客28死20傷

    印度喀什米爾渡假勝地22日發生恐怖攻擊，造成至少28人死亡。（歐新社）

    印度喀什米爾渡假勝地22日發生恐怖攻擊，造成至少28人死亡。（歐新社）

    2025/04/23 13:09

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度喀什米爾（Kashmir）一處渡假勝地22日發生恐怖攻擊，一群遊客遭到槍手襲擊，槍手要求遊客背誦《古蘭經》經文，念不出來就開槍，造成數名外國遊客在內至少28人死亡，與巴基斯坦恐怖組織虔誠軍（LeT）有關的當地激進組織「抵抗陣線」（TRF）宣稱犯案。

    綜合外媒報導，印度查謨和喀什米爾邦的帕哈爾加姆（Pahalgam），當地因風景優美，有「小瑞士」之稱，每年夏季都會吸引大量遊客，當地時間22日下午，一群槍手從樹林中衝出，開始掃射遊客。

    有倖存者表示，槍手主要針對男性掃射，1名印度婦女的丈夫被殺，當她以為要被開槍時，槍手跟她說「我不會殺你，去告訴莫迪（印度總理）。」1名26歲女子表示「恐怖分子要我的父親背誦伊斯蘭教經文。當他不背誦時，他們就朝我父親開了3槍，然後又朝我叔叔開了1槍。」最後她與母親等3名家庭成員生還。

    這起攻擊事件造成至少28人死亡，包含2名來自尼泊爾及阿聯的外國遊客，另還有20人受傷。

    巴基斯坦恐怖組織虔誠軍（LeT）有關的當地激進組織「抵抗陣線」（TRF）宣稱犯案，這是一個以喀什米爾為基地的激進組織，他們聲稱印度政府引入8萬5000多名「外來者」來當地定居，而引發的「人口結構變化」感到憤怒。

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